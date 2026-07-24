Tokom noći izbio je požar na Jazu , jednoj od najlepših plaža u Crnoj Gori . Na Instagram stranici "Podgorički vremeplov" objavljen je video snimak na kojem se vidi kako se vatra razbuktala, uz komentar "Gori Jaz" .

Na snimku se čuju sirene i vide se vatrogasna vozila koja jure na licu mesta. Prema navodima osobe koja je snimila video, požar je izbio oko 1 sat ujutru. U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do požara, kao ni da li su vatrogasci uspeli da ugase požar.