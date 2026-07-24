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U Baruje danas iz vatrenog oružja ubijen M.A. iz tog grada, a policija je stavila pod kontrolu dve osobe za koje se sumnje da su učestvovale u događaju koji je prethodio ubistvu.

- Danas je u Baru došlo do upotrebe vatrenog oružja, kojom prilikom je lišen života M.A. iz Bara. Službenici Odeljenja bezbednosti Bar su neposredno nakon izvršenja krivičnog dela stavili pod kontrolu dva lica - D.I. i D.I. za koje postoji osnov sumnje da su učestvovala u događaju koji je prethodio lišenju života M.A. - ističe se u saopštenju.

Iz UP su rekli da je kod jedne od ovih osoba pronađeno vatreno oružje koje ce biti predmet daljih veštačenja.

- Sa događajem je upoznat Viši državni tužilac u Podgorici koji će izvršiti uviđaj i po čijem se nalogu preduzimaju dalje mere i radnje na rasvetljavanju svih okolnosti događaja. Sumnja se da je upotrebi vatrenog oružja prethodio fizički sukob između navedenih lica kojom prilikom su osumnjičena lica takođe zadobila povrede - piše u saopštenju.

Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", ubistvo se dogodilo u blizini autobuske i železničke stanice. Prema istim informacijama, osobe koje je policija stavila pod kontrolu su takođe Barani.