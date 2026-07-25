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Službenici policije uhapsili su u Pljevljima tri osobe zbog vožnje pod dejstvom droge i jednu jer je upravljala vozilom pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su na mreži X objavili da je R.D. (30) iz Pljevalja uhapšen zbog vožnje pod dejstvom kokaina, a I.V. (40) iz istog grada zbog upravljanja vozilom pod dejstvom marihuane.

Navodi se da je M.Đ. (23) iz Srbije uhapšen zbog vožnje pod dejstvom kanabisa.