Policija u Pljevljima uhapsila je četiri vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom droge i alkohola.
Crna Gora
PIJANI I DROGIRANI ZA VOLANOM: Uhapšeno četvoro vozača u Pljevljima
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Službenici policije uhapsili su u Pljevljima tri osobe zbog vožnje pod dejstvom droge i jednu jer je upravljala vozilom pod dejstvom alkohola, saopšteno je iz Uprave policije.
Iz policije su na mreži X objavili da je R.D. (30) iz Pljevalja uhapšen zbog vožnje pod dejstvom kokaina, a I.V. (40) iz istog grada zbog upravljanja vozilom pod dejstvom marihuane.
Navodi se da je M.Đ. (23) iz Srbije uhapšen zbog vožnje pod dejstvom kanabisa.
„U.S. (32) iz Pljevalja uhapšen je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1,69 promila“, kazali su iz policije.
Kurir.rs/RTCG
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