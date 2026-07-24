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Danas oko 16 časova Odeljenju bezbednosti Ulcinj prijavljeno je da je jedna osoba vozilom pregazila psa, saopšteno je nezvanično portalu Standard iz Uprave policije.

Kako je nezvanično rečeno za ovaj portal, jedan od pasa je vlasnički.

"Prema trenutnim informacijama, beli pas koji se nalazi u automobilu je u vlasništvu osumnjičene. Njega je, kako smo dobili informacije, ujeo crni pas koji se nalazio ispred vozila", kazali su nezvanično iz Uprave policije.

Osumnjičena, kako je rečeno listu Standard, nije pregazila dva psa, već jednog koji je prethodno ujeo njenog psa.

"Njen pas je u teškom stanju, ali je živ", dodali su iz Uprave policije.

Policija je pronašla vozilo i identifikovala žensku osobu koja je upravljala njime, državljanku Severne Makedonije.

Kako je ranije navedeno, ona je pokušala da napusti državu, ali su je policijski službenici sprečili u tome.

"Ona se sada dovodi u prostorije OB Ulcinj, a ODT je obavešten o slučaju", dodali su nezvanično iz policije.