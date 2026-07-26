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Službenici policije i više inspekcijskih službi u prethodna dva dana kontrolisali su više ugostiteljskih objekata u Ulcinju, pri čemu su zapečaćena dva objekta koja koriste operativno interesantna lica, a zbog utvrđenih nepravilnosti izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 10.800 evra, saopšteno je iz Uprave policije.

Navode da je policija zajedno sa Poreskom upravom, turističkom i tržišnom inspekcijom sprovela pojačane kontrole u okviru aktivnosti usmerenih na očuvanje bezbednosti tokom letnje turističke sezone.

Tokom akcije kontrolisano je pet ugostiteljskih objekata u vlasništvu operativno interesantnih lica B.H., B.Š., H.K., A.P. i H.K.

„Nadležne inspekcijske službe zatvorile su i zapečatile dva objekta, dok su za nepravilnosti utvrđene u dva objekta izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 5.400 evra“, navodi se u saopštenju.

Kako ističu iz policije, zbog utvrđenih nepravilnosti novčane kazne u ukupnom iznosu od 5.400 evra izrečene su i za još dva kontrolisana ugostiteljska objekta.

„Uprava policije će, u saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima, nastaviti sa sprovođenjem ovakvih aktivnosti tokom trajanja letnje turističke sezone, sa ciljem suzbijanja svih oblika nezakonitog delovanja, kontrole zakonitosti poslovanja ugostiteljskih objekata, suzbijanja sive ekonomije i stvaranja uslova za bezbedan boravak građana i turista“, saopšteno je iz Uprave policije.

Kurir/rtcg

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