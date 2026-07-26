Državljanki Severne Makedonije određeno je zadržavanje do 72 sata zbog sumnje da je u Ulcinju Mercedesom usmrtila šarplaninca.
Crna Gora
MERCEDESOM PREGAZILA I USMRTILA PSA: Državljanki Severne Makedonije određeno zadržavanje u Ulcinju
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Osnovno državno tužilaštvo u Ulcinju odredilo je zadržavanje do 72 sata državljanki Severne Makedonije S.S. zbog sumnje da je počinila krivično delo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa.
Kako je saopšteno iz ulcinjskog ODT-a, osumnjičena je, prema navodima istrage, u blizini Bulevara Teuta vozilom marke Mercedes pregazila i usmrtila vlasničkog psarase šarplaninac.
Protiv nje je pokrenut postupak zbog sumnje da je izvršila krivično delo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa.
Kurir.rs/RTCG
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