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Osnovno državno tužilaštvo u Ulcinju odredilo je zadržavanje do 72 sata državljanki Severne Makedonije S.S. zbog sumnje da je počinila krivično delo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa.

Kako je saopšteno iz ulcinjskog ODT-a, osumnjičena je, prema navodima istrage, u blizini Bulevara Teuta vozilom marke Mercedes pregazila i usmrtila vlasničkog psarase šarplaninac.

Protiv nje je pokrenut postupak zbog sumnje da je izvršila krivično delo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa.

Kurir.rs/RTCG

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