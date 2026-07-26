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Sedamnaestogodišnjak iz Podgorice uhapšen je u Ulcinju zbog sumnje da je izvršio krivična dela teška krađa i teška krađa u pokušaju, a policija navodi da je reč o povratniku u izvršenju krivičnih dela koji se dovodi u vezu i sa više krađa na području Podgorice, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Maloletnik se sumnjiči da je provalio u prodavnicu sportske opreme u Ulcinju, odakle je ukrao određenu količinu garderobe, nakon čega je, prema sumnjama policije, pokušao da provali i u jedan supermarket.

„Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičeni je identifikovan i pronađen, a kod njega su pronađeni predmeti ukradeni iz prodavnice sportske opreme, koji su vraćeni vlasniku“, navodi se u saopštenju.

Iz policije navode da je reč o maloletniku koji je i ranije procesuiran zbog imovinskih delikata.

„On je od strane službenika Odeljenja bezbednosti Podgorica 12. jula 2026. godine lišen slobode zbog sumnje da je u jednom ugostiteljskom objektu, koristeći nepažnju oštećenog lica, otuđio novčanik u kojem su se nalazili novac, lična dokumenta i bankovna kartica“, saopšteno je iz Uprave policije.

Protiv njega je i ranije policija preduzimala mere zbog sumnje da je u Podgorici počinio tri krivična dela teške krađe na štetu dva ugostiteljska objekta i jednog marketa.

Sumnja se da je tom prilikom ukrao fiskalnu kasu, mobilni telefon i veću količinu cigareta, ukupne vrednosti oko 2.000 evra.