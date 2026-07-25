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Pet stranih državljana uhapšeno je zbog krivičnih dela i prekršaja u pojačanim kontrolama granične policije na graničnim prelazima, a troje je nakon prekršajnog postupka prinudno udaljeno iz Crne Gore i izrečena im je zabrana ulaska, saopšteno je iz Uprave policije.

Akcija je sprovedena u saradnji sa Upravom carina, uz pojačane kontrole na najfrekventnijim graničnim prelazima, kao i nadzor plovidbe na moru i unutrašnjim vodama, s ciljem suzbijanja prekograničnog kriminala, nezakonitih migracija i drugih oblika nezakonitog delovanja.

Na graničnom prelazu Sukobin uhapšeni su L.G. (26) i D.B. (43) sa KiM, kao i E.S. (29), državljanin Švajcarske, nakon što je kod njih pronađeno oko 76 grama marihuane.

„Nakon sprovedenog prekršajnog postupka pred Sudom za prekršaje, ova lica su, shodno rešenjima inspektora za strance, prinudno udaljena iz Crne Gore, uz izrečene mere zabrane ulaska“, navodi se u saopštenju.

Na graničnom prelazu Božaj uhapšen je M.S. (21), državljanin Ukrajine, zbog sumnje da je prilikom granične kontrole dao na uvid falsifikovanu litvansku vozačku dozvolu.

Iz policije navode da je falsifikat potvrđen detaljnom proverom isprave u saradnji sa službenicima Frontex-a, a po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici protiv njega je podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave.

Na Aerodromu Podgorica uhapšen je i Z.A. (39), državljanin Ruske Federacije, koji je pokušao da otputuje za Rim sa, kako se sumnja, falsifikovanom francuskom boravišnom dozvolom.