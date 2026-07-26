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Nepoznata osoba ispalila je tokom noći pet hitaca u pravcu porodične kuće policijskog službenika M.E. u Podgorici, a policija intenzivno radi na identifikaciji i hapšenju napadača, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, napad se dogodio noćas oko 2:50 sati u jednom podgoričkom naselju. Prema prvim informacijama, dva metka pogodila su prozor kuće, dok su tri završila u spoljašnjem zidu objekta.

Na lice mesta odmah su izašli službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica, koji su obezbedili mesto događaja, dok je uviđajem rukovodila dežurna državna tužiteljka Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.

Sa mesta događaja uzeti su tragovi i dokazi koji će biti predmet veštačenja u Forenzičkom centru, a od više osoba prikupljena su obaveštenja u okviru istrage.

- Policija preduzima opsežne koordinisane mere i radnje, po nalogu nadležne državne tužiteljke, radi pronalaska, lociranja i lišenja slobode lica koje je izvršilo ovaj napad i radi potpunog rasvetljavanja događaja - saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije poručuju da napad na policijskog službenika smatraju napadom na instituciju i državu, ističući da će zajedno sa tužilaštvom preduzeti sve zakonom propisane mere kako bi počinilac bio priveden pravdi.

- Napad na policijske službenike je napad na Upravu policije, kao i napad na državu. Policija će u koordinaciji sa tužilaštvom dati snažan odgovor i privesti pravdi svako lice koje pokuša da metodom zastrašivanja onemogući policijske službenike u borbi protiv kriminala - navodi se u saopštenju.