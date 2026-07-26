Slušaj vest

Dve žene povređene su danas oko 14 časova u Nacionalnom parku Biogradska gora, nakon što je u Nacionalnom restoranu eksplodirala friteza.

Prema saznanjima RTV Podgorica, reč je o zaposlenima kompanije Explorer, koje su tom prilikom zadobile opekotine.

Zaposleni su, kako saznajemo, rekli gostima da je došlo do problema sa fritezom.

Iz firme koja upravlja restoranom saopštili su da friteza nije eksplodirala, već da je do incidenta došlo kada su radnice menjale ulje u fritezi, pri čemu su se polile vrelim uljem.

Na fotografiji se vidi jedna od povređenih radnica, kojoj je ukazana pomoć.

Okolnosti pod kojima je došlo do eksplozije za sada nisu poznate.

Kurir/RTV Podgorica/rtcg

Ne propustitePlanetaKAMERA UHVATILA ŠOKANTAN TRENUTAK! TV ekipa se pripremala za uključenje uživo, u sekundi usledio POTPUNI HAOS (VIDEO)
Screenshot 2026-07-24 183732.png
PlanetaOGLASILA SE PORODICA UBIJENE ATENTATORKE IZ OPERACIJE "MONAKO": Tvrdnje Anastasijinih najbližih bacaju NOVO SVETLO na napad u raju za bogataše!
Anastasija.jpg
PlanetaNOVI ŠOK DETALJI OPERACIJE "MONAKO" Eksploziv krili u DEČIJOJ IGRAČKI, zverski LIKVIDIRALI Anastasiju da ih ne oda! Mračni plan ukrajinskih obaveštajaca
Vadim Jermolajev Anastasija Berezovskaja
PlanetaHOROR! MAJKA I SIN POGINULI U STRAVIČNOJ EKSPLOZIJI: Jezivo prokletstvo jedne porodice, pre nekoliko godina ih na istom mestu zadesila užasna tragedija (FOTO)
Italija