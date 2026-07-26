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Dve žene povređene su danas oko 14 časova u Nacionalnom parku Biogradska gora, nakon što je u Nacionalnom restoranu eksplodirala friteza.

Prema saznanjima RTV Podgorica, reč je o zaposlenima kompanije Explorer, koje su tom prilikom zadobile opekotine.

Zaposleni su, kako saznajemo, rekli gostima da je došlo do problema sa fritezom.

Iz firme koja upravlja restoranom saopštili su da friteza nije eksplodirala, već da je do incidenta došlo kada su radnice menjale ulje u fritezi, pri čemu su se polile vrelim uljem.

Na fotografiji se vidi jedna od povređenih radnica, kojoj je ukazana pomoć.

Okolnosti pod kojima je došlo do eksplozije za sada nisu poznate.