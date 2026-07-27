Slušaj vest

Novljanin A.N. (39) uhapšen je po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru zbog sumnje da je u autobusu seksualno uznemiravao šesnaestogodišnju državljanku Rusije R.V. Osumnjičenom se na teret stavlja da je maloletnicu u dva navrata neprimereno dodirivao po telu, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 72 sata.

Po nalogu dežurnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru slobode je lišen A.N. (39) iz Herceg Novog, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo seksualno uznemiravanje na štetu maloletne R.V. (16) državljanke Ruske Federacije, saopšteno je iz ODT Kotor.