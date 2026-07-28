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Nakon incidenta u Dobroj Vodi, gde su Baraninu A.K. (56) trojica muškaraca nanela teške telesne povrede, jednom od osumnjičenih istražni sudija Osnovnog suda u Baru odredio je pritvor, dok su dvojici određene mere nadzora.

Baranin je zadobio teške telesne povrede na 30 metara od porodične kuće, nakon što je sugerisao kako da se vozilima mimoiđu u uskoj ulici u ovom barskom prigradskom naselju, u blizini magistralnog puta Bar–Ulcinj.

Incident se dogodio 14. jula, a sagovornik Primorskog portala, taksista A.K., tvrdi da su ga napala tri njemu nepoznata lica. Osumnjičeni su koristili automobil koji je bio iznajmljen i imao hrvatske registarske tablice. Sva trojica su uhapšena.

Osumnjičeni su državljani Norveške, rođeni u Severnoj Makedoniji.

Zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično delo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda, na štetu Baranina A.K. (56), sudija za istragu Osnovnog suda u Baru odredio je pritvor u trajanju do 30 dana M.C. (46), rođenom u Skoplju. To je za Primorski portal potvrdila predsednica Osnovnog suda u Baru, sudija Tamara Spasojević.

Pritvor se računa od 17. jula.

Osnovno državno tužilaštvo u Baru uputilo je Osnovnom sudu u Baru predlog da se odredi pritvor i osumnjičenima I.S. i R.S. zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda. Sud je taj predlog odbio kao neosnovan.

„Sud je izrekao mere nadzora. Osumnjičenom R.S. određena je mera obaveznog javljanja nadležnom organu Upravi policije, Odeljenju bezbednosti Bar, svakog ponedeljka u 10 časova. Izvršenje mere nadzora povereno je Upravi policije, Odeljenju bezbednosti Bar, koja će obavestiti sud ukoliko se osumnjičeni ne bude pridržavao naložene obaveze. Osumnjičenom I.S. privremeno je oduzeta putna isprava“, navela je predsednica Osnovnog suda u Baru, sudija Tamara Spasojević, dodajući da su osumnjičeni upozoreni da im može biti određen pritvor ukoliko se ne budu pridržavali izrečenih mera nadzora.