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Skupština Crne Gore usvojila je danas izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju kojima se ženama sa dijagnostikovanom sekundarnom dismenorejom, bolnim mensturalnim ciklusima praćenim grčevima, mučninom i umorom, omogućava pravo na dva dana plaćenog odsustva mesečno.

To pravo, kako prenose Vijesti, odnosi se na žene koje imaju bolne menstrualne cikluse izazvane organskim uzrocima, kao što su endometrioza, miomi, polipi i druga ginekološka oboljenja.

Inicijativu za izmene zakona podnela je u martu ove godine, uoči Međunarodnog dana žena, nezavisna poslanica Jevrosima Pejović. Predlog zakona prethodno je jednoglasno podržan na sednicama Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje i Zakonodavnog odbora.

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U obrazloženju zakona navodi se da je cilj izmena adekvatno regulisanje dijagnostikovanih patoloških stanja sekundarne dismenoreje, uklanjanje predrasuda na radnom mestu i uspostavljanje ravnoteže između očuvanja zdravlja i profesionalnih obaveza žena.

Kako se ističe, ženama sa sekundarnom dismenorejom priznaje se pravo na posebno stanje privremene sprečenosti za rad.

Šta je sekundarna dismenoreja?

Sekundarna dismenoreja podrazumeva bolne menstrualne tegobe izazvane prethodno dijagnostikovanim ginekološkim oboljenjima, poput endometrioze, mioma, zapaljenja jajnika, endometrijalnih polipa i sindroma policističnih jajnika, kao i stanjima koja mogu biti praćena bolnim polnim odnosima, otežanim mokrenjem, neplodnošću ili obilnim menstrualnim krvarenjem.