ŽESTOK SUKOB KNEŽEVIĆA I ŠARANOVIĆA U SKUPŠTINI CRNE GORE: "Postaje legalno da se muškarci drže za ruke, da bacaju bidermajer"
„Ne procenjujte domet mojih ušiju jer bih onda i ja mogao da kažem kakva je Vaša boja kože dok ste se sunčali na Adi a čuvalo Vas 50 policajaca“.
Ovo je kazao lider DNP-a Milan Knežević a odgovarajući ministru unutrašnjih poslova Danilu Šaranoviću.
Ministar iz redova Demokrata je odgovorio Kneževiću da to nije tačno.
Knežević je potom rekao da on ima dvojicu članova obezbeđenja, i da Šaranovića prati policija na Adi Bojani.
„Ali pošto hoćete da se bavite tim stvarima očigledno treba da ovo pričam. Ali pošto volite da spinujete i da podmećete ja Vam sad kažem da lažete i da imate više obezbeđenja od mene. Sad Vam to kažem u oči“, naveo je Knežević.
Potom je krenulo i sa uvredama – ko laže i ko je najveća bitanga u Parlamentu.
Na dnevnom redu su predlozi izmena Zakona o registrima prebivališta i boravišta, matičnim registrima, crnogorskom državljanstvu, centralnom registru stanovništva i ličnom imen.
Tim povodom u plenarnoj sali je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.
„Birački spisak je uvek bio aktuelna tema, kao i politika državljanstva“; rekao je Šaranović.
Potom je reč dobio Milan Knežević (DNP), koji je potom izrazio mišljenje zbog čega se pomenuti zakoni menjaju.
“Evo zbog čega se usklađuju ovi zakoni, to Šaranović nije htio da kaže – menjamo zakone kako bi muškarac mogao da uzme za muža ili ženu, zavisno kako su se dogovorili. Mi sada njima treba da izađemo u susret. Sve ovo je direktiva EU. Postaje legalno da se muškarci fino drže za ruke, da imaju kuma, da bacaju bidermajer i mi to sada ozakonjujemo kroz izmene dopune Zakona o državljanstvu, prebivalištu i svemu ostalom”, rekao je Knežević.
Knežević je istakao da voli neke muškarce, ali ne u seksualnom smislu.
“Koje državljanstvo bi danas imao Njegoš da je živ, može li neko da mi odgovori. Nikad nije bio ni u Podgorici i Nikšiću, najviše je bio u Kotoru. Što bi rekao Njegoš na ovo. Rekao bi “kukavna Crna Goro”, rekao je poslanik DNP i rekao da će podneti Zakon o državljanstvu, da svi rođeni u Crnoj Gori imaju pravo na dvojno državljanstvo.
Šaranović je potom kazao da Knežević dovodi javnost u zabludu.
„Ne donose se ovi zakoni da bi muškarac mogao da oženi muškarca ili žena ženu, taj zakon je donešen pre pet godina. Druga stvar, ovaj parlament je kada je u pitanju terminološku usklađivanje, doneo bar 20 ovakvih zakona. Ovim zakonima lica koja stupaju u brak s licima istog pola nemaju nikakva prava i povlastice u odnosu na ljude druge orijentacije. Ovi zakoni ne favorizuju nikoga, upravo suprotno, sve stavljaju u istu ravan“, rekao je Šaranović.
Kurir.rs/Borba.me