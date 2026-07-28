Slušaj vest

„Ne procenjujte domet mojih ušiju jer bih onda i ja mogao da kažem kakva je Vaša boja kože dok ste se sunčali na Adi a čuvalo Vas 50 policajaca“.

Ovo je kazao lider DNP-a Milan Knežević a odgovarajući ministru unutrašnjih poslova Danilu Šaranoviću.

Ministar iz redova Demokrata je odgovorio Kneževiću da to nije tačno.

Knežević je potom rekao da on ima dvojicu članova obezbeđenja, i da Šaranovića prati policija na Adi Bojani.

„Ali pošto hoćete da se bavite tim stvarima očigledno treba da ovo pričam. Ali pošto volite da spinujete i da podmećete ja Vam sad kažem da lažete i da imate više obezbeđenja od mene. Sad Vam to kažem u oči“, naveo je Knežević.

Potom je krenulo i sa uvredama – ko laže i ko je najveća bitanga u Parlamentu.

Na dnevnom redu su predlozi izmena Zakona o registrima prebivališta i boravišta, matičnim registrima, crnogorskom državljanstvu, centralnom registru stanovništva i ličnom imen.

Tim povodom u plenarnoj sali je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

„Birački spisak je uvek bio aktuelna tema, kao i politika državljanstva“; rekao je Šaranović.

Potom je reč dobio Milan Knežević (DNP), koji je potom izrazio mišljenje zbog čega se pomenuti zakoni menjaju.

Foto: Printskrin

“Evo zbog čega se usklađuju ovi zakoni, to Šaranović nije htio da kaže – menjamo zakone kako bi muškarac mogao da uzme za muža ili ženu, zavisno kako su se dogovorili. Mi sada njima treba da izađemo u susret. Sve ovo je direktiva EU. Postaje legalno da se muškarci fino drže za ruke, da imaju kuma, da bacaju bidermajer i mi to sada ozakonjujemo kroz izmene dopune Zakona o državljanstvu, prebivalištu i svemu ostalom”, rekao je Knežević.

Knežević je istakao da voli neke muškarce, ali ne u seksualnom smislu.

“Koje državljanstvo bi danas imao Njegoš da je živ, može li neko da mi odgovori. Nikad nije bio ni u Podgorici i Nikšiću, najviše je bio u Kotoru. Što bi rekao Njegoš na ovo. Rekao bi “kukavna Crna Goro”, rekao je poslanik DNP i rekao da će podneti Zakon o državljanstvu, da svi rođeni u Crnoj Gori imaju pravo na dvojno državljanstvo.

Šaranović je potom kazao da Knežević dovodi javnost u zabludu.

„Ne donose se ovi zakoni da bi muškarac mogao da oženi muškarca ili žena ženu, taj zakon je donešen pre pet godina. Druga stvar, ovaj parlament je kada je u pitanju terminološku usklađivanje, doneo bar 20 ovakvih zakona. Ovim zakonima lica koja stupaju u brak s licima istog pola nemaju nikakva prava i povlastice u odnosu na ljude druge orijentacije. Ovi zakoni ne favorizuju nikoga, upravo suprotno, sve stavljaju u istu ravan“, rekao je Šaranović.