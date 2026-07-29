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Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ oduzeli su u više odvojenih akcija 10 pištolja, tri puške, jednu ručnu šok bombu i 463 komada municije različite vrste i kalibra. Uhapšene su dve osobe, dok su protiv još osam podnete krivične i prekršajne prijave, saopšteno je iz Uprave policije.

Najopsežnija akcija sprovedena je u Beranama, gde je nakon prijave da jedna osoba naoružana uznemirava goste u ugostiteljskom objektu kontrolisan D.J. (43), službenik Uprave policije.

Kod njega su pronađeni pištolj, dva noža i veća količina municije, a naknadnim pretresom objekata koje koristi policija je pronašla i oduzela poluautomatsku pušku, još dva pištolja, dve vazdušne puške, startni pištolj, ručnu šok bombu i 377 komada municije različitog kalibra.

„Nakon sprovedenih mera i radnji, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, D.J. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti“, saopšteno je iz Uprave policije.

Za pronađeno oružje biće pokrenut upravni postupak sa predlogom za trajno oduzimanje.

U drugoj akciji u Beranama, pretresom kuće i pomoćnih objekata koje koristi M.L. pronađena je municija za koju je utvrđeno da pripada drugom licu iz tog grada.

„Protiv M.L. biće podneta krivična prijava zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, navodi se u saopštenju.

U Plavu je uhapšen Z.H., nakon što su policijski službenici pretresom njegovog stana pronašli pištolj „Bereta“, dva okvira, 42 komada municije, gasni pištolj i dodatnu municiju.

„Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, Z.H. je lišen slobode zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, saopštila je policija.

U Bijelom Polju policija je pretresom stana i drugih prostorija koje koristi D.R. pronašla pištolj marke „CZ M57“, zbog čega je protiv njega podneta prijava u skladu sa Zakonom o oružju, a oružje će biti trajno oduzeto ukoliko se okonča upravni postupak.

Policija je reagovala i tokom svadbenih veselja u Rožajama i Bijelom Polju, nakon operativnih saznanja da se koristi oružje.

„Kod četiri lica pronađena su i privremeno oduzeta ukupno četiri gasna pištolja marke 'BLOW'. Protiv njih će biti podneti zahtevi za pokretanje prekršajnih postupaka zbog prekršaja iz Zakona o oružju i Zakona o javnom redu i miru“, navodi se u saopštenju.