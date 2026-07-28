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U Skupštini Crne Gore danas je došlo do velikog incidenta koji je emitovan u prenosu uživo, kada je ministar policije Danilo Šaranović nasrnuo na poslanika i lidera Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića.

Prvo je došlo do uvreda, nakon čega je Šaranović nasrnuo na Kneževića.

Eskalaciju incidenta sprečili su poslanici Momčilo Leković iz Demokrata, zatim i Andrija Nikolić iz DPS-a. Do incidenta je došlo nakon što je Knežević rekao da je Šaranovića obezbeđivalo 50 policajaca dok se sunčao na Adi Bojani.

Ministar je nakon toga optužio Kneževića da je "najveći lažov".

Pogledajte svađu u nastavku:

Knežević mu je potom poručio da je "najveća bitanga u parlamentu", a nakon te izjave ministar se zaleteo na njega. Drugi poslanici su odmah uskočili između njih i sprečili fizički kontakt.

00:27 Okršaj Danila Šaranovića i Milana Kneževića Izvor: skupština Crne Gore

Knežević oštro kritikovao predložene izmene zakona

Podsetimo, na današnjoj sednici Skupštine Crne Gore raspravljalo se o izmenama i dopunama Zakona o crnogorskom državljanstvu i drugim zakonima. Poslanik i lider DNP-a Milan Knežević oštro je kritikovao predložena rešenja.

On je, pored ostalog, ocenio da se zakoni menjaju da bi muškarac mogao da uzme muškarca za muža ili ženu, poručujući da je reč o direktivi Evropske unije.

- Ovde postaje sad potpuno normalno da se muškarci drže za ruke, da imaju kuma, da jedan baca, a drugi hvata bidermajer. Mi to sada ozakonjujemo kroz izmene i dopune Zakona o državljanstvu, registru prebivališta i svemu ostalom - kazao je Milan Knežević.