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Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica uhapsili su Vuka Strahinjića (27), koji se sumnjiči da je pre četiri dana pucao na porodičnu kuću policijskog službenika Mervana Eća u Podgorici, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, policija je intenzivnim operativnim i obaveštajnim radom u kratkom roku rasvetlila događaj koji se dogodio 25. jula oko 2.50 časova, kada je nepoznata osoba iz pištolja ispalila pet hitaca u pravcu kuće policijskog službenika.

„Sprovedene policijsko-tužilačke aktivnosti rezultirale su identifikacijom osumnjičenog lica, gde su kroz dalje aktivnosti obezbeđeni dokazi koji su rezultirali lišenjem slobode osumnjičenog lica“, saopšteno je iz Uprave policije.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, nakon sprovedene kriminalističke obrade, uhapšen je Strahinjić.

„V.S. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, naveli su iz policije.

Iz Uprave policije poručili su da će nastaviti odlučne aktivnosti na otkrivanju teških krivičnih dela i procesuiranju njihovih izvršilaca.