PUCAO NA KUĆU POLICAJCA U PODGORICI: Uhapšen osumnjičeni posle četiri dana potrage
Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica uhapsili su Vuka Strahinjića (27), koji se sumnjiči da je pre četiri dana pucao na porodičnu kuću policijskog službenika Mervana Eća u Podgorici, saopšteno je iz Uprave policije.
Kako navode, policija je intenzivnim operativnim i obaveštajnim radom u kratkom roku rasvetlila događaj koji se dogodio 25. jula oko 2.50 časova, kada je nepoznata osoba iz pištolja ispalila pet hitaca u pravcu kuće policijskog službenika.
„Sprovedene policijsko-tužilačke aktivnosti rezultirale su identifikacijom osumnjičenog lica, gde su kroz dalje aktivnosti obezbeđeni dokazi koji su rezultirali lišenjem slobode osumnjičenog lica“, saopšteno je iz Uprave policije.
Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, nakon sprovedene kriminalističke obrade, uhapšen je Strahinjić.
„V.S. je lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, naveli su iz policije.
Iz Uprave policije poručili su da će nastaviti odlučne aktivnosti na otkrivanju teških krivičnih dela i procesuiranju njihovih izvršilaca.
„Uprava policije osuđuje svaki oblik ugrožavanja bezbednosti građana i policijskih službenika i poručuje da će, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, preduzeti sve zakonom propisane mere radi zaštite lične i imovinske sigurnosti građana, kao i stvaranja uslova da policijski službenici svoje poslove obavljaju sigurno, profesionalno i nesmetano“, zaključuje se u saopštenju.
Kurir.rs/RTCG