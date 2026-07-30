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Službenici Sektora za borbu protiv kriminala podneli su krivičnu prijavu protiv službenice Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore L.M. (62), zbog sumnje da je zloupotrebila službeni položaj izdavanjem odobrenja za oružni list osobi koja je pravosnažno osuđena za krivično delo neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet droga, čime, prema navodima policije, nije ispunjavala zakonske uslove za posedovanje oružja.

"Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odeljenja za suzbijanje krivičnih dela trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija, krijumčarenja oružja i eksplozivnih materija i krivičnih dela protiv drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom su, u okviru aktivnosti operativnog projekta „Browing“, podneli državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv L.M. (62), zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, zbog sumnje da je izvršila krivično delo zloupotreba službenog položaja", piše u saopštenju.

Prema informacijama, kriminalistička obrada ukazuje na sumnju da je L.M, kao službenica MUP-a, u to vreme zaposlena u Područnoj jedinici za građanska stanja i lične isprave Podgorica, protivno Zakonu o oružju izdala odobrenje za izdavanje oružnog lista – pištolja osobi D.V, sa, kako se navodi, datumom izdavanja od strane PJ Podgorica 07.05.2021. godine, sa rokom važenja do 07.05.2031. godine, čime je, prema njihovim tvrdnjama, izvršila krivično delo koje joj se stavlja na teret.

"Naime, D.V. je presudom Višeg suda u Podgorici od 19.02.2020. godine oglašen krivim za krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i tri meseca. Prvostepena odluka je postala pravosnažna dana 19.02.2021. godine i kao takvo lice nije ispunjavalo opšte uslove za izdavanje odobrenja za nabavku oružja kategorije B fizičkom licu, a koje propisuje stav 5 člana 13 Zakona o oružju, u delu da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi oružje moglo biti zloupotrebljeno", ističe se.