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Službenici Regionalnog centra bezbednosti "Zapad" – Odeljenja bezbednosti Nikšić su lišili slobode dva lica, oca i sina, M.M. (59) i P.M (27) iz Nikšića, u čijem su dvorištu otkrili zasad plantaže marihuane.

Kod ova dva lica su pronađeni i vazdušna puška i municija, kao i delovi oružja, te dron za nadzor poseda i okoline i predmeti koji se koriste za vaganje i pakovanje droge.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su, naime, izvršili pretres objekata koje koriste M.M. i P.M. U dvorištu porodične kuće, u plasteniku, pronađen je zasad plantaže marihuane, gde je pretresom svih objekata oduzeto: 12 komada stabljika biljke zelene bolje, različite veličine, za koju se sumnja da se radi o biljci konoplja – kanabis, od koje se dobija opojna droga marihuana, saopšteno je iz UP.

Foto: RINA

Zatim PVC kesa sa sadržajem suve biljne materije zelene boje za koju se sumnja da se radi o drogi marihuana težine oko 16 grama, PVC kese za pakovanje sa tragovima suve biljne materije zelene boje, 19 komada različite puščane i pištoljske municije, okvir od automatske puške, dron sa džojstikom i vazdušna puška marke "Crvena zastava".

Osumnjičeni M.M. i P.M. će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da su izvršili navedena krivična dela.