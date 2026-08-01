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Službenici Odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u saradnji sa službenicima Poreske uprave Crne Gore – Odseka za inspekcijski nadzor, u četvrtak su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podneli krivičnu prijavu protiv dva pravna lica „N.R.I.“ d.o.o. Podgorica i „O“ d.o.o. Podgorica, kao i četiri fizička lica – M.V. (60), M.R. (67), L.R. (23) i D.J. (22), zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivična dela utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju i utaja poreza i doprinosa putem pomaganja.

U postupku koji je prethodio podnošenju krivične prijave, utvrđeno je da su prijavljeni M.V. i M.R. krivično delo utaje poreza i doprinosa, kako se sumnja, izvršili na način što su, postupajući u ime i za račun prijavljenog pravnog lica „N.R.I.“ Podgorica, u svojstvu ovlašćenih lica, u periodu od marta 2023. godine do septembra 2025. godine, iako su ostvarivali prihode, propustili da nadležnom organu Poreske uprave podnose mesečne PDV prijave.

"Sumnja se da je M.V. tokom 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. i 2025. godine podizao novac u gotovini sa računa navedenog pravnog lica i transferisao sredstva na račune drugih povezanih pravnih lica u kojima je bio vlasnik i osnivač, bez adekvatne poslovne dokumentacije, u cilju izbegavanja plaćanja poreskih obaveza. Na ovaj način su, kako se sumnja, pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 52.078,97 evra, što istovremeno predstavlja materijalnu štetu pričinjenu Budžetu Crne Gore", navode u saopštenju.

Kako dodaju u saopštenju policije, utvrđeno je da su prijavljeni L.R. i D.J. krivično delo utaje poreza i doprinosa, kako se sumnja, izvršili na način što je L.R., u svojstvu osnivača i odgovornog lica, a D.J., u svojstvu izvršnog direktora, postupajući u ime i za račun pravnog lica „O“ d.o.o. Podgorica, u maju 2025. godine evidentirali lažnu ulaznu fakturu pravnog lica „N.R.I.“ d.o.o. Podgorica u iznosu od 67.576,51 evra, za koju stvarno nije bila izvršena isporuka robe, niti pružene usluge ili izvedeni radovi.

"Sumnja se da su M.V. i M.R. sačinjavanjem navedene fakture, po kojoj nije prikazana obaveza po osnovu izlaznog PDV-a, stvorili uslove da L.R. i D.J. u poslovnoj dokumentaciji pravnog lica „O“ d.o.o. Podgorica evidentiraju istu i neosnovano ostvare pravo na odbitak pretporeza, odnosno ulaznog PDV-a u iznosu od 11.728,10 evra. Na taj način je, kako se sumnja, za sebe i prijavljeno pravno lice „O“ d.o.o. Podgorica pribavljena protivpravna imovinska korist u iznosu od 11.728,10 evra, na štetu Budžeta Crne Gore", navode u Upravi policije.

Ukupna materijalna šteta pričinjena Budžetu Crne Gore po navedenom osnovu iznosi 63.807,07 evra.