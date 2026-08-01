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Nikšićka policija je, u saradnji sa Inspekcijom za igre na sreću, oduzela devet terminala za igre na sreću i podnela krivične prijave protiv tri osobe.

"U okviru aktivnosti usmerenih na otkrivanje i suzbijanje nelegalnog priređivanja igara na sreću, službenici Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“ – Odeljenja bezbednosti Nikšić su tokom juna i jula 2026. godine izvršili mapiranje oko 30 ugostiteljskih objekata u kojima se putem terminala priređuju igre na sreću", saopštili su iz Uprave policije.

U skladu sa zaključcima Tematske sednice Koordinacionog tima za zaštitu i unapređenje javnog interesa u oblasti priređivanja igara na sreću, policijski službenici su, u saradnji sa službenicima Ministarstva finansija – Inspekcije za igre na sreću, izvršili kontrolu 13 ugostiteljskih objekata na teritoriji opštine Nikšić za koje su postojale indicije da se u njima nelegalno priređuju igre na sreću.

"Postupajući u okviru svojih nadležnosti, službenici Inspekcije za igre na sreću privremeno su oduzeli devet terminala za igre na sreću iz šest ugostiteljskih objekata, određeni iznos novca, kao i listiće za priređivanje igara na sreću", navode iz policije.

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću ocenio je da u radnjama izvršenim u šest ugostiteljskih objekata postoje elementi krivičnog dela neovlašćeno organizovanje igara na sreću.

"Shodno tome, službenici Jedinice za suzbijanje ekonomskog i ekološkog kriminala su 31. jula 2026. godine, po nalogu postupajućeg tužioca, Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću podneli tri krivične prijave protiv tri odgovorna lica u ugostiteljskim objektima: Lj.B. (65), J.M. (37) i J.Đ. (29), zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeno organizovanje igara na sreću", kazali su iz UP.

Službenici OB Nikšić nastavljaju dalje aktivnosti, izviđajne mere i radnje, nakon čega će se nadležni državni tužilac izjasniti o eventualnom postojanju krivičnog dela u odnosu na organizatore priređivanja igara na sreću u ostalim kontrolisanim ugostiteljskim objektima.