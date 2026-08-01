Jedna osoba povređena je u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u podgoričkom naselju Mareza, kada je automobil izleteo sa puta, oborio stub javne rasvete i prevrnuo se na krov. Policija je obavila uviđaj.
Crna Gora
AUTOMOBIL SE PREVRNUO NA KROV U PODGORICI: Vozilo izletelo sa puta i oborilo stub rasvete, jedna osoba povređena
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Jedna osoba povređena je u saobraćajnoj nezgodi koja se juće u 17.54 dogodila u podgoričkom naselju Mareza, potvrđeno je Portalu RTCG iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije.
Prema rečima očevidaca, automobil je izleteo sa puta, oborio stub javne rasvete i prevrnuo se na krov.
Ove informacije nisu zvanično potvrđene iz policije.
Policija je ubrzo stigla na lice mesta radi obavljanja uviđaja.
Kurir.rs/RTCG
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