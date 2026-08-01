Slušaj vest

Jedna osoba povređena je u saobraćajnoj nezgodi koja se juće u 17.54 dogodila u podgoričkom naselju Mareza, potvrđeno je Portalu RTCG iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije.

Prema rečima očevidaca, automobil je izleteo sa puta, oborio stub javne rasvete i prevrnuo se na krov.

Ove informacije nisu zvanično potvrđene iz policije.

Policija je ubrzo stigla na lice mesta radi obavljanja uviđaja.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteHronikaTEŠKA SAOBRAĆAJKA NA IBARSKOJ MAGISTRALI: Muškarac (62) završio na intenzivnoj nezi
17606332731745394845Hitna-pomoc-ilustracija.jpg
HronikaPOGINUO ČOVEK, A ČETVORO POVREĐENO, NA PODRUČJU ZRENJANINA. Isključeno 19 pijanih i dvojica drogiranih vozača. U policiji zadržano osmoro!
whatsapp-image-20210725-at-1.07.46-pm-1.jpg
HronikaTEŠKA NESREĆA U STEPOJEVCU, IMA MRTVIH: Troje povređenih, među njima i dete - Od auta nije ostalo ništa, intervenisali i vatrogasci (foto)
Hitna pomoć
HronikaTEŠKA NESREĆA KOD STEPOJEVCA Sudar 3 vozila, strahuje se da ima stradalih: Saobraćaj u prekidu (FOTO)
1000036186.jpg