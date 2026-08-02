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Službenici granične policije Crne Gore uhapsili su državljanina Indije i državljanina Ruske Federacije zbog sumnje da su počinili krivično delo falsifikovanje isprave, nakon što su na graničnim prelazima Sukobin i Dobrakovo policijskim službenicima dali na uvid, kako se sumnja, falsifikovane vozačke dozvole. Obojica su, po nalogu nadležnih tužilaca, uz krivične prijave sprovedeni na dalje postupanje.

"Službenici Stanice granične policije I Ulcinj su na Zajedničkom graničnom prelazu „Sukobin – Murićani“, prilikom ulaska u Crnu Goru kontrolisali A.A.S.M (25), državljanina Indije, koji je upravljao vozilom „Dacia Sandero“, inostranih registarskih oznaka. Lice je službenicima granične policije prezentovalo indijsku vozačku dozvolu, u čiju verodostojnost su policijski službenici posumnjali. Na drugoj liniji graničnih provera, granična policija je, upotrebom tehničkih sredstava utvrdila da se radi o falsifikatu", piše u saopštenju.

Iz Uprave policije navode da je o događaju upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju koji se izjasnio da se u radnjama A.A.S.M. stiču bitni elementi krivičnog dela falsifikovanje isprave i naložio da se osoba uhapsi. Osumnjičeni A.A.S.M. je uhapšen i uz krivičnu prijavu je, u zakonskom roku, sproveden nadležnom državnom tužiocu.

"Službenici granične policije su takođe, na Graničnom prelazu „Dobrakovo“, izvršili graničnu kontrolu D.Č (22), državljanina Ruske Federacije, koji je upravljao vozilom „Audi A3“, inostranih registarskih oznaka. Proverom dokumenata, u saradnji sa službenikom Frontex-a, posumnjalo se da međunarodna vozačka dozvola, koju je lice dalo na uvid, ne odgovara originalu", ističe se.