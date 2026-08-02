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Kotorska policija uhapsila je Cetinjanina S.M. zbog sumnje da se bavio prodajom marihuane.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici Odeljenja bezbednosti Kotor su, u saradnji sa službenicima Odeljenja bezbednosti Herceg Novi, a po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, lišili slobode S.M (33) sa Cetinja, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Od njega i dve turske državljanke kojima je, kako se sumnja, prodao marihuanu, oduzeto je ukupno oko 230 grama ove opojne droge.

"Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Kotor su, naime, juče u mestu Morinj, zajedno sa službenicima Odeljenja bezbednosti Herceg Novi kontrolisali S.M, kojom prilikom su kod istog pronašli jedan pvc zamotuljak bruto mase 95,6 grama biljne materije tamno zelene boje za koju se sumnja da je opojna droga marihuana", navode iz policije.

Istovremeno, kako dodaju, kontrolisane su i dve državljanke Turske, I.O (39) i A.K (38), kod kojih je pronađena metalna kutijica sa sadržajem biljne materije, tamno zelene boje, bruto mase od 32 grama, a za koju se sumnja da je reč o marihuani.

"Sprovedena je kriminalistička obrada nad licima, kojom prilikom su policijski službenici došli do saznanja da turske državljanke u stanu koji koriste takođe poseduju određenu količinu marihuane, koju su u prethodnom periodu kupile od S.M.", objašnjavaju iz UP.

O svemu je obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Policijski službenici su zajedno sa I.O. i A.K. otišli do stana gde su one dobrovoljno predale još jednu metalnu kutiju sa sadržajem marihuane, bruto mase 102,6 grama.

"Dalje preduzete mere i radnje ukazale su na sumnju da je S.M. drogu koja je pronađena kod I.O. i A.K. prodao ovim licima u Cetinju, 27.07.2026 godine, za iznos od 200 eura", navode iz Uprave policije.

S.M. je uhapšen po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Protiv državljanki Turske biće podnete prekršajne prijave iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.