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Na području Lovanje u Opštini Kotor izio je požar u kojem je goreo kamper.

Na lice mesta prvi su stigli pripadnici Službe zaštite i spašavanja Kotor, koji su brzom intervencijom ugasili požar.

Prema prvim informacijama, nije došlo do širenja vatre, a u požaru je pričinjena materijalna šteta na kamperu.

Uzrok požara za sada nije poznat.

Kurir/Radio Tivat

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