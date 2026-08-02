U Opštini Kotor izbio je požar u kojem je izgoreo kamper, ali nije došlo do širenja vatre. Služba zaštite brzo je reagovala.
Crna Gora
BUKTINJA NA LOVANJI! Zapalio se kamper kod Kotora, vatrogasci hitnom reakcijom sprečili katastrofu
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Na području Lovanje u Opštini Kotor izio je požar u kojem je goreo kamper.
Na lice mesta prvi su stigli pripadnici Službe zaštite i spašavanja Kotor, koji su brzom intervencijom ugasili požar.
Prema prvim informacijama, nije došlo do širenja vatre, a u požaru je pričinjena materijalna šteta na kamperu.
Uzrok požara za sada nije poznat.
Kurir/Radio Tivat
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