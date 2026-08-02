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Na putu Lipci-Grahovo u 14.38 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila.

Tom prilikom povređene su tri osobe.

Hitna pomoć Kotor i Herceg Novi transportovala ih je u bolnicu u Risnu.

Tokom uviđaja formirala se nepregledna kolona.

Kurir/Pobjeda

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