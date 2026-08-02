Na putu Lipci-Grahovo došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj su povređene tri osobe. Uviđaj je u toku, a saobraćaj je obustavljen.
Crna Gora
TEŠKA SAOBRAĆAJKA NA PUTU LIPCI-GRAHOVO! Sudarila se dva vozila, tri osobe hitno prevezene u bolnicu
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Na putu Lipci-Grahovo u 14.38 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva vozila.
Tom prilikom povređene su tri osobe.
Hitna pomoć Kotor i Herceg Novi transportovala ih je u bolnicu u Risnu.
Tokom uviđaja formirala se nepregledna kolona.
Kurir/Pobjeda
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