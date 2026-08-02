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Policija Crne Gore je rasvetlila tri odvojena slučaja fizičkih napada u Rožajama, Bijelom Polju i Beranama, zbog kojih su protiv četiri osobe podnete krivične prijave, dok su dve uhapšene. Osumnjičeni se terete za nasilničko ponašanje i nanošenje teških telesnih povreda.

"Policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ rasvetlili su tri slučaja fizičkog napada na oštećena lica koja su se dogodila prethodnih dana u Rožajama, Bijelom Polju i Beranama i s tim u vezi, shodno nalozima nadležnih državnih tužilaca, tim tužiocima podneli krivične prijave protiv četiri osumnjičena lica, od kojih su dva lišena slobode", piše u saopštenju.

Prema informacijama, pripadnici policije su u Rožajama, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, uhapsili O.N (26) i A.T (29) iz Rožaja, zbog sumnje da su, na štetu oštećene osobe starosti 44 godina, izvršili krivično delo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim delom teška telesna povreda. Oni su, kako se sumnja, nakon kraće verbalne rasprave fizički nasrnuli na oštećenog i zadali mu više udaraca u predelu glave, nanoseći mu time tešku telesnu povredu. Dve osumnjičene osobe su, uz krivičnu prijavu, privedene nadležnom tužiocu.

"Službenici Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje su državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju podneli krivičnu prijavu protiv maloletnika starog 17 godina, zbog sumnje da je, na štetu maloletnog lica starog 14 godina, počinio krivično delo teška telesna povreda. Sumnja se da su se ova dva lica susrela kod jednog stadiona radi dogovorene tuče, te da je osumnjičeni maloletnik fizički nasrnuo na oštećenog maloletnika i zadao mu više udaraca kojima mu je naneo tešku telesnu povredu", ističe se.

Beranska policija podnela je krivičnu prijavu protiv Lj.Z. (66) iz Berana zbog sumnje da je fizički napao sugrađanina i naneo mu tešku telesnu povredu. Kako je saopšteno iz Uprave policije, službenici Odeljenja bezbednosti Berane podneli su krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama zbog sumnje da je Lj.Z. počinio krivično delo teška telesna povreda.