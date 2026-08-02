Slušaj vest

U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirane su 23 saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba povređena teže, a šest lakše.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da su u Podgorici, Nikšiću i Herceg Novom evidentirane po četiri saobraćajne nezgode, a u Baru, Ulcinju i Budvi po dve.

Po jedna nezgoda evidentirana je u Danilovgradu, Kotoru, Mojkovcu, Šavniku i Pljevljima.

Izdato je 648 naloga za uplatu novčanih kazni i podneta 81 prekršajna prijava.