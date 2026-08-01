Slušaj vest

U dve trgovinske radnje na području Nikšića policija i carinska službazaplenile su ukupno 636 paklica cigareta vrednih oko 1.840 evra, za koje se sumnja da su bile namenjene nedozvoljenoj trgovini. Protiv vlasnika objekata R.B. i Š.Š. podnete su krivične prijave zbog sumnje da su počinili krivično delo nedozvoljena trgovina.

"Policijski i carinski službenici su, naime, u trgovinskoj radnji u vlasništvu R.B, koja se nalazi u jednom naselju u blizini Nikšića, kontrolom pronašli i oduzeli 421 paklicu cigareta i 67 paklica ručno pravljenih cigareta, od čega je 316 paklica imalo akciznu markicu druge države, dok je 105 paklica bilo bez akcizne markice. Ukupna vrednost zaplenjenih cigareta je oko 1.400 evra", piše u saopštenju.

Prema informacijama, u drugom trgovinskom objektu u vlasništvu Š.Š. u Nikšiću pronađeno je i oduzeto 148 paklica cigareta, ukupne vrednosti oko 440 evra.

"Od navedene količine cigareta, 115 paklica je bilo sa akciznom markicom druge države, a 33 paklice cigareta su bile bez akcizne markice", ističe se.

Iz Uprave policije poručuju da je o svemu obavešten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji se, prema njihovim tvrdnjama, izjasnio da se protiv R.B. i Š.Š. podnesu krivične prijave u redovnom postupku zbog sumnje da su, kako navode, počinili krivična dela nedozvoljena trgovina.