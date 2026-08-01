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Granična policija Crne Gore je na prelazu Šćepan Polje oduzela automobil za kojim je raspisana međunarodna poternica NCB Interpola Brisel. Vozilom, koje je potraživano od 29. jula, upravljao je dvadesetogodišnji državljanin Luksemburga, a nakon provera predato je policiji u Plužinama na dalje postupanje.

"Službenici Sektora granične policije su danas, na Graničnom prelazu „Šćepan Polje“, otkrili i oduzeli vozilo koje potražuje NCB Interpol Brisel. Službenici Stanice granične policije II Plužine su, naime, danas oko 03.30 časova, prilikom ulaza u Crnu Goru, kontrolisali putničko motorno vozilo „Volkswagen“ Golf VIII, luksemburških registarskih oznaka kojim je upravljao A.J (20), državljanin Luksemburga", piše u saopštenju.

Prema informacijama, detaljnim proverama utvrđeno je da se vozilo potražuje međunarodnom poternicom koju je izdao NCB Interpol Brisel.

"NCB Interpol Podgorica je izvršio dalje provere kojima je potvrđeno da se vozilo potražuje odnedavno, od 29.07.2026. godine, te je vozilo potom i oduzeto", ističe se.