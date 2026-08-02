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Vozilom, koje je potraživano od 29. jula, upravljao je dvadesetogodišnji državljanin Luksemburga, a nakon provera predato je policiji u Plužinamana dalje postupanje.

- Službenici Sektora granične policije su danas, na Graničnom prelazu "Šćepan Polje", otkrili i oduzeli vozilo koje potražuje NCB Interpol Brisel. Službenici Stanice granične policije II Plužine su, naime, noćas oko 03:30 časova, prilikom ulaza u Crnu Goru, kontrolisali putničko motorno vozilo "Volkswagen" Golf VIII, luksemburških registarskih oznaka kojim je upravljao A.J (20), državljanin Luksemburga - piše u saopštenju.

Prema informacijama, detaljnim proverama utvrđeno je da se vozilo potražuje međunarodnom poternicom koju je izdao NCB Interpol Brisel.

- NCB Interpol Podgorica je izvršio dalje provere kojima je potvrđeno da se vozilo potražuje odnedavno, od 29.07.2026. godine, te je vozilo potom i oduzeto - ističe se.

Iz Uprave policije navode da je vozilo predato službenicima Stanice policije Plužine, radi daljeg postupanja.