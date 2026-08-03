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Protiv J.P. (28) iz Bijelog Polja, sa prebivalištem u Nemačkoj, podneta je krivična prijava zbog sumnje da je dao lažan iskaz prilikom podnošenja zahteva za izdavanje nove vozačke dozvole, nakon što je utvrđeno da prethodnu nije izgubio, već ju je predao nemačkim vlastima radi zamene za tamošnju vozačku dozvolu.

Iz Uprave policije navode da je krivična prijava podneta protiv J.P. (28), crnogorskog državljanina sa prebivalištem u Nemačkoj, zbog sumnje da je Direktoratu za građanska stanja i lične isprave Ministarstva unutrašnjih poslova podneo zahtev za izdavanje nove vozačke dozvole, navodeći da je prethodnu izgubio.

„Međutim, sprovedenim proverama utvrđeno je da prethodna vozačka dozvola nije izgubljena, već da ju je J.P. predao nadležnim organima Savezne Republike Nemačke radi zamene za nemačku vozačku dozvolu“, piše u saopštenju.

Iz policije su saopštili da je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju navedene radnje pravno kvalifikovao kao krivično delo davanje lažnog iskaza, te da je naložio podnošenje krivične prijave protiv J.P.