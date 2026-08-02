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Predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković danas je zadržan i pretresen na aerodromu Tivat, saopšteno je iz te stranke.

„Slobodna Crna Gora najoštrije osuđuje sramno, neosnovano i očigledno naručeno zadržavanje predsjednika naše stranke Vladislava Dajkovića od strane granične policije na aerodromu. Ovaj postupak ne predstavlja ništa drugo do otvoreni pokušaj zastrašivanja, opstrukciju slobode kretanja i direktan politički pritisak na političkog lidera koji beskompromisno ukazuje na nepravde u društvu“, naglasili su iz Slobodne.