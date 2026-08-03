Crna Gora
TRAGEDIJA KOD MOGRENA U BUDVI Nađeno telo muškarca
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Telo muškarca pronađeno je oko 13 časova u moru kod stena ispod tvrđave Mogren u Budvi, potvrđeno je Portalu RTCG iz Uprave policije.
Kako su naveli iz policije, građani su oko 13 časova prijavili Odeljenju bezbednosti Budva da je u moru uočeno muško telo.
Na lice mesta upućena je policijska patrola, a o događaju je obavešten viši državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio obdukciju.
Policija preduzima mere i radnje na identifikaciji stradalog.
Kurir.rs/RTCG
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