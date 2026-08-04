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Barska policija je pretresla stan i druge prostorije koje koristi Ulcinjanin D. Đ. (38), koji je sinoć uhapšen, i tom prilikom pronašla i oduzela municiju, patrone, kapisle, hladno oružje – katanu, kao i luk i strele.

On je uhapšen sinoć u Ulcinju zbog saobraćajnog prekršaja, nakon što je odbio da se podvrgne testu na psihoaktivne supstance. Iz Uprave policije najavili su još jednu krivičnu prijavu zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija.

Pretresom stana i drugih prostorija koje koristi D. Đ. pronađeni su municija, patroni, kapisle, hladno oružje – katana, kao i luk i strele.

Policijski službenici pronašli su i oduzeli:

35 metaka za lovački karabin;

4 pištoljska metka nepoznatog kalibra;

17 lovačkih patrona kalibra 12 mm;

kutiju sa barutom za punjenje lovačkih patrona;

148 kapisli za patrone lovačke puške;

jednu katanu – mač dužine 1,5 metara;

28 strela;

jedan luk.

„O svemu je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, koji se u vezi sa pronađenom municijom izjasnio da se protiv D. Đ. podnese krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, dok će se u vezi sa hladnim oružjem – katanom, lukom i strelama izvršiti dodatne provere koje se odnose na zakonitost posedovanja“, navodi se u saopštenju policije.

Podsećamo, D. Đ. je sinoć uhapšen u Ulcinju od strane službenika Odeljenja bezbednosti Ulcinj zbog prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, nakon što je odbio da se podvrgne testu na psihoaktivne supstance (PAS).

Pregledom vozila BMW 320, kojim je upravljao, u unutrašnjosti automobila pronađeni su i oduzeti okvir za pištolj u kojem se nalazilo sedam metaka, kao i četiri metalna bodeža. On je potom, uz prekršajnu prijavu, priveden nadležnom Sudu za prekršaje u Ulcinju.

„Istovremeno, povodom pronađenog okvira sa mecima i četiri bodeža obavešten je nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju, koji se izjasnio da u radnjama D. Đ. postoje bitni elementi krivičnog dela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Po nalogu tog tužioca protiv D. Đ. je u redovnom postupku podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično delo“, naglašavaju iz Uprave policije.