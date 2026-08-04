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U Italiji je uhapšen crnogorski državljanin Vukota Vujošević (44) po međunarodnoj poternici NCB Interpola Podgorica, osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje.

Službenici policije Republike Italije su juče, postupajući po međunarodnoj poternici koju je raspisao NCB Interpol Podgorica, uhapsili crnogorskog državljanina V.V. (44), koji se na međunarodnom nivou potraživao radi vođenja krivičnog postupka zbog sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično delo krijumčarenje u saizvršilaštvu.

„Za V.V. je NCB Interpol Podgorica 30. oktobra 2025. godine raspisao međunarodnu poternicu, na osnovu naloga Višeg suda u Podgorici, sa ciljem njegovog hapšenja i obezbeđivanja prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred nadležnim pravosudnim organima Crne Gore. Osumnjičeni je obuhvaćen optužnicom Specijalnog državnog tužilaštva, kojom se tereti da je bio pripadnik organizovane kriminalne grupe koju su, prema navodima optužnice, činili D.G., S.S., N.S., A.P. i druga lica, a koja je delovala sa ciljem krijumčarenja cigareta tokom 2020. i 2021. godine“, navodi se u saopštenju policije.

Dodaje se da sledi dalja komunikacija i razmena dokumentacije između nadležnih organa Republike Italije i Crne Gore, odnosno ministarstava pravde dve države, sa ciljem sprovođenja postupka ekstradicije V.V. Crnoj Gori.

Kurir/rtcg

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