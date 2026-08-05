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Prava drama odigrala se na Durmitoru, u reonu Mlječni do, kada se tokom planinarenja teže povredio strani državljanin.

Poziv za pomoć upućen je putem OKC 112 Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

- Spasilačka akcija na Durmitoru, počela je jutros oko 11.00 časova. Državljanin Grčke, Z. Z. (47), zadobio je prelom potkolenice tokom planinarenja na Durmitoru. Nakon ukazane prve pomoći, transportovan je do bezbedne lokacije i predat ekipi Hitne medicinske pomoći Žabljak na dalje zbrinjavanje, potvrđeno je za RINU u GSS CG.

U akciji su, pored pripadnika Gorske službe spašavanja Crne Gore, učestvovali i pripadnici Službe zaštite i spašavanja Žabljak.