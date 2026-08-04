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- Crna Gora nije vodila pregovore o uspostavljanju takvih centara na svojoj teritoriji, i Vlada nije dobila zvaničnu inicijativu za njihovo otvaranje, a kad bude ta inicijativa na stolu, naš odgovor će biti negativan - piše u objavi Spajića na mreži Iks.

On je poručio da Crna Gora ostaje pouzdan partner Evropske unije u zaštiti zajedničkih granica, kao i upravljanjem migratornih kretanja.

- Međutim, svaka odluka koja se tiče naše države biće doneta odgovorno, transparentno i isključivo u skladu sa interesima građana Crne Gore - kazao je Spajić.

Milojko Spajić Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Crna Gora se našla na preliminarnoj listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatrijaciju iregularnih migranata. To pišu italijanski mediji pozivajući se na izvore bliske tamošnjoj vladi i diplomatiji.

Italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Pjantedozi navodno će izložiti ovaj plan kolegama iz zemalja članica EU na vanrednom sastanku.

Prema saznanjima novinske agencije Ansa, strategija vlade Đorđe Meloni zasniva se na širenju već postojećeg "albanskog modela" na druge države koje se nalaze van granica Unije.

Đorđa Meloni Foto: AP Manon Cruz, Antonio Sempere/AP

- Ključna razlika u odnosu na sporazum koji Rim ima sa Tiranom jeste u tome što bi se novi centri finansirali direktno iz evropskih fondova i zajedničkog budžeta Unije - saznaje Ansa.

Osim Crne Gore, na spisku potencijalnih država u kojima bi se gradili objekti za smeštaj i obradu dokumentacije su i Tunis, Libija, Egipat, Ruanda, Gana, Senegal, Mauritanija, Uganda, Uzbekistan, Jermenija i Etiopija.