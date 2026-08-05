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Državljanin Ujedinjenog Kraljevstva B.F. (40) uhapšen je u Herceg Novom zbog sumnje da je počinio krivično delo davanje mita, nakon što je, posle saobraćajnog prekršaja, policijskom službeniku dva puta ponudio novac, a potom se sa suprugom i dvoje maloletne dece zaključao u vozilo i odbijao da izađe gotovo pet sati.

Prema informacijama, službenici policije su u Herceg Novom, u kasnim večernjim satima, uočili stranog državljanina kako čini saobraćajni prekršaj – preticanje preko pune, odnosno neisprekidane uzdužne linije.

"Nakon što je zaustavljen u mestu Meljine, u Herceg Novom, B.F. je policijskom službeniku koji je vršio kontrolu saobraćaja ponudio novac, sa namerom da izbegne preduzimanje službene radnje – izdavanje prekršajnog naloga zbog počinjenog saobraćajnog prekršaja", navodi se u saopštenju.

Kako navode iz Uprave policije, nakon upozorenja policijskog službenika da navedena radnja predstavlja krivično delo, B.F. je ponovo ponudio novac, držeći u ruci više novčanica, zahtevajući da policijski službenik uzme novac kako bi mogao da nastavi putovanje.

"Nakon toga, B.F. se, u nameri da izbegne dalje postupanje policijskih službenika i sankcionisanje, zaključao u putničko motorno vozilo u kojem su se nalazili njegova supruga i dvoje maloletne dece, odbijajući da izađe iz vozila u periodu od 23.00 časa do 04.00 časa narednog dana", ističe se.

Nakon višesatnih pregovora, u kojima je učestvovao i prevodilac za albanski jezik, situacija je okončana bez upotrebe sile, a osumnjičeni se dobrovoljno predao policiji.

"Policijski službenici su, vodeći računa o bezbednosti i zaštiti maloletne dece koja su se nalazila u vozilu, postupali posebno obazrivo i strpljivo, te pristupili mirnom rešavanju situacije i pregovorima sa B.F, u koje je bio uključen i prevodilac za albanski jezik, nakon čega je lice danas oko 04.00 časa dobrovoljno otvorilo vrata vozila i predalo se policijskim službenicima, bez upotrebe sredstava prinude i bez primene fizičke snage", dodaje se u saopštenju.

Iz policije navode da je o događaju obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je naložio da B.F. bude uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo davanje mita, kao i da mu je nakon sprovođenja državnom tužiocu određeno zadržavanje u trajanju do 72 časa.