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Pre dva dana u Gusinju, na proslavi održanoj na Ali-pašinom trgu, građani Crne Gore mogli su da vide scene koje su izazvale pažnju.

Pored očekivanih albanskih zastava, bila je istaknuta i zastava takozvane Velike Albanije. Prema toj ideji, svojataju se teritorije Republike Srbije, uključujući Kosovo i Metohiju, ali i delovi teritorije Crne Gore.

Ovako izgleda pomenuta zastava.

U jednoj objavi koju je podelila organizacija Dijaspora Plav i Gusinje može se čuti pesma "Mora fjale".

Pomenuta pesma veliča lik i delo Adema Jašarija, jednog od osnivača tzv. Oslobodilačke vojske Kosova (OVK). OVK je bila paravojna formacija Albanaca koja se tokom devedesetih godina borila za otcepljenje Kosova i Metohije od Savezne Republike Jugoslavije.

"Uzeo sam reči i uzeo sam stihove, uzeo sam kraj da ispletem pesmu, da je ispletem zajedno sa legendom, da pevam Ademu Jašariju, da mu pevam", glase prevedeni stihovi ove pesme.

Zanimljiv je i prevod još jedne pesme koja je izvođena tokom pomenute manifestacije.

"Prizren zove, povedi Skadar, dođi i ostani jer ovde imam sestru. Zauzmite Drač i Tiranu, jer smo tako usrećili našu majku. Zovem Peć i Đakovicu, Drenicu, Lab i Rugovu. Dođite Dečani i Mitrovica, Kačanik i Kamenica. Dođite Gnjilane i Priština, Uroševac i Klina. Hej, nemojmo ostati razdvojeni. Hej, kada dođeš, ne zaboravi da pozoveš i Kruju. Prenesite vest u Đirokastru, Tepelenu i Malakaster. Pozovite Mat, Mirditu i Kukeš. Pozovite Korču i okolinu. Pozovite Tetovo i Gostivar. Zovite Ulcinj i Bar. Bujanovac, dođi, Preševo, Suva Reka i Mališevo. Hej, svi u Goljak i Podujevo. Hej, zvao sam Plav i Gusinje, Hot, Grudu i Malesiju. Zvao sam Debar, Ohrid i Strugu, povedite Mat i Puku. Dolazi Čamerija i dolazi Janjina. Reke nas neće razdvojiti. Bitolj je progovorio. U svakom slučaju doći ću. U svakom slučaju doći ću. O, toliko mi nedostaje Korča, ali rekli su mi da ćeš, kad god dođeš, doći. Hej, kada dođeš, ruku pod ruku, ne zaboravi da odeš u Valonu. Poslaću poruku Valoni da uzme zastavu u naručje. Sva braća i sestre, ovako vas pozivam. Hajde da zajedno ispletemo venac. Hajde da zajedno podignemo zastavu. Neka ceo svet čuje. Hej, ovako ostajemo zajedno, sav albanski narod", glase prevedeni stihovi pomenute pesme.

Policija pokrenula postupak zbog zastave Velike Albanije u Gusinju

Protiv D.D. (28) i V.B. (19) iz Gusinja podnet je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog isticanja zastave sa simbolima tzv. Velike Albanije tokom javne manifestacije održane 3. avgusta na gradskom trgu u Gusinju, nakon što je tužilaštvo ocenilo da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti.

Kako je saopšteno, policijski službenici u Plavu, postupajući po operativnim saznanjima, preduzeli su mere iz svoje nadležnosti, koje su dovele do identifikacije D.D. (28) i V.B. (19), obojice iz Gusinja. Povodom ovog događaja policija nastavlja aktivnosti u skladu sa zakonom.

"Od ove dve osobe u policijskim prostorijama prikupljena su obaveštenja u vezi sa događajem, nakon čega je o svemu obavešten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju. Nakon uvida u spise predmeta, tužilac je ocenio da u ovom slučaju nema elemenata krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti", navodi se u saopštenju.

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Plav su, u skladu sa stavom tužioca, protiv ove dve osobe nadležnom Sudu za prekršaje podneli zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz člana 19 Zakona o javnom redu i miru.