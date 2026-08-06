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Kotorska policija uhapsila je državljanina Azerbejdžana M.M. (59), zbog sumnje da je u jednom trgovinskom objektu seksualno uznemiravao šesnaestogodišnju devojčicu.

- On je prišao maloletnici, pratio je kroz prodavnicu, a zatim je dodirivao po licu i ljubio joj ruke. Uznemirena devojčica odmah se obratila radnicima obezbeđenja, koji su slučaj bez odlaganja prijavili policiji - potvrđeno je za RINU u UP Crne Gore.

Pripadnici Odeljenja bezbednosti Kotor brzo su identifikovali i pronašli osumnjičenog, nakon čega je, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo seksualno uznemiravanje.

On će tokom dana, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.

Kurir.rs/RINA

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