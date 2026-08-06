Slušaj vest

Na teritoriji Crne Gore i juče su nastavljene koordinisane aktivnosti na gašenju požara, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

„Prema preseku stanja od 5. avgusta u 19 časova, aktivni su požari na tri lokacije – u Dabovićima (Crmnica) u opštini Bar, Markovini u opštini Cetinje i na području Crni Vrh – Velje Duboko u opštini Kolašin“, kazao je ministar Šaranović.

U gašenju požara iz vazduha bili su angažovani vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Crne Gore.

„Air Tractor AT-802 na požarištu u Dabovićima realizovao je osam naleta, pri čemu su izbačene 24 tone vode. Avion Antonov AN-32P delovao je na području Markovine, gde je ostvario četiri naleta i izbacio 32 tone vode“, rekao je Šaranović.

Na požarištu Crni Vrh – Velje Duboko bio je angažovan i helikopter Vojske Crne Gore, koji je realizovao dva leta u ukupnom trajanju od četiri sata i 15 minuta, tokom kojih je izvršeno 15 naleta i izbačeno 18 tona vode.

Šaranović je još jednom apelovao na građane da poštuju zabranu paljenja vatre na otvorenom i da svaki uočeni požar odmah prijave Operativno-komunikacionom centru Direktorata za zaštitu i spasavanje na broj 122.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteSrbijaPOŽAR SE BRZO PROŠIRIO NA ČAK 300 HEKTARA! Drama u Deliblatskoj peščari traje - Čaušić: Sa stihijom se bori 80 ljudi i 3 helikoptera, stiže i teška mehanizacija
Luka Čaušić
SrbijaKATASTROFALNE RAZMERE POŽARA U DELIBLATSKOJ PEŠČARI, STRAŠNI SNIMCI: Razbuktala vatra guta sve pred sobom, DIM SE VIDI I IZ BEOGRADA! Podignute i vazdušne snage
Požar Deliblatska peščara
SrbijaDRAMA U DELIBLATSKOJ PEŠČARI, BUKTI VELIKI POŽAR! Hitno se oglasio ministar Dačić: MUP angažovao helikoptere i više od 30 vatrogasaca (FOTO)
3.jpg
SrbijaPOŽARI ŠIROM SRBIJE! Četiri buktinje kod Kraljeva, vatra izbila i na Staroj planini: Vatrogasci se bore sa stihijom
pozar-5.png