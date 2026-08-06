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Na teritoriji Crne Gore i juče su nastavljene koordinisane aktivnosti na gašenju požara, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

„Prema preseku stanja od 5. avgusta u 19 časova, aktivni su požari na tri lokacije – u Dabovićima (Crmnica) u opštini Bar, Markovini u opštini Cetinje i na području Crni Vrh – Velje Duboko u opštini Kolašin“, kazao je ministar Šaranović.

U gašenju požara iz vazduha bili su angažovani vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Crne Gore.

„Air Tractor AT-802 na požarištu u Dabovićima realizovao je osam naleta, pri čemu su izbačene 24 tone vode. Avion Antonov AN-32P delovao je na području Markovine, gde je ostvario četiri naleta i izbacio 32 tone vode“, rekao je Šaranović.

Na požarištu Crni Vrh – Velje Duboko bio je angažovan i helikopter Vojske Crne Gore, koji je realizovao dva leta u ukupnom trajanju od četiri sata i 15 minuta, tokom kojih je izvršeno 15 naleta i izbačeno 18 tona vode.