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Podgorička policija uhapsila je N.K. (31) nakon što je pretresom stana koji koristi pronađena automatska puška sa pripadajućim okvirom.

- Pretres je obavljen po naredbi nadležnog suda, nakon što su policijski službenici došli do operativnih saznanja da N.K. poseduje vatreno oružje. Pronađena puška pripada kategoriji A, odnosno vatrenom oružju čije je držanje zabranjeno Zakonom o oružju i municiji - kazali su za RINU u UP Crne Gore.

O slučaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio hapšenje osumnjičenog.

Protiv N.K. je podneta krivična prijava zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.