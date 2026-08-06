Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na magistralnom putu Budva - Cetinje došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je vozač putničkog automobila udario u kravu koja se našla na putu. U saobraćajnoj nezgodi povređen je četrdesetdvogodišnji vozač iz Budve.

- Do nezgode je došlo na raskrsnici prema Vrelima. Vozač je zadobio lakše telesne povrede, dok je životinja uginula na mestu. Na vozilu je pričinjena velika materijalna šteta - potvrđeno je za RINU.

Udes krave i automobila kod Cetinja Foto: Shutterstock

Ovaj slučaj ponovo je skrenuo pažnju na problem stoke koja se bez nadzora kreće ovom prometnom saobraćajnicom.