Prema ranijim navodima meštana, slični incidenti događali su se i prethodnih godina
užas na putu budva - cetinje
VOZAČ SE ZAKUCAO U KRAVU! Teška saobraćajka kod Cetinja, životinja na mestu mrtva, auto uništen, otkriveno u kakvom je stanju čovek
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Na magistralnom putu Budva - Cetinje došlo je do teške saobraćajne nezgode kada je vozač putničkog automobila udario u kravu koja se našla na putu. U saobraćajnoj nezgodi povređen je četrdesetdvogodišnji vozač iz Budve.
- Do nezgode je došlo na raskrsnici prema Vrelima. Vozač je zadobio lakše telesne povrede, dok je životinja uginula na mestu. Na vozilu je pričinjena velika materijalna šteta - potvrđeno je za RINU.
Udes krave i automobila kod Cetinja Foto: Shutterstock
Ovaj slučaj ponovo je skrenuo pažnju na problem stoke koja se bez nadzora kreće ovom prometnom saobraćajnicom.
Prema ranijim navodima meštana, slični incidenti događali su se i prethodnih godina.
(Kurir.rs/RINA)
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