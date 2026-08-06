Slušaj vest

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), Specijalno policijsko odeljenje uhapsilo je maloletnog M.M. zbog sumnje da je počinio krivično delo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih dela.

Kako je saopšteno iz SDT-a, tokom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi maloletnik u Nikšiću, pronađeni su predmeti i tragovi koji, kako navode, ukazuju na osnov sumnje da je izvršio navedeno krivično delo.

"Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje lišilo je slobode maloletnog M.M., nakon što je pretresom stana i drugih prostorija u Nikšiću, koje koristi maloletnik, pronašlo predmete i tragove koji ukazuju na osnov sumnje da je maloletnik izvršio krivično delo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih dela", navodi se u saopštenju.

Iz SDT-a su najavili da će, nakon sprovođenja i saslušanja maloletnika, obavestiti javnost o daljem toku postupka.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteCrna GoraPALA JOŠ JEDNA KARIKA DUVANSKE MAFIJE! Uhapšen Crnogorac u Italiji: Pao po poternici zbog šverca cigareta
17437717891720250054policija-kombi-crna-gora-fotrorina.jpg
Crna GoraMALTRETIRAO DRŽAVU PA DOLIJAO! Mladić (28) iz Bijelog Polja pokušao da prevari MUP: Sad ga čeka suđenje zbog teškog krivičnog dela
policajac i uhapšeni muškarac
Crna GoraCETINJANIN UHAPŠEN ZBOG DROGE: Policija zaplenila 230 grama marihuane, u sve umešane i dve Turkinje
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
Crna GoraDRŽAVLJANI INDIJE I RUSIJE POKAZALI DOKUMENTA NA GRANICI - ODMAH UHAPŠENI! Drama na crnogorskoj granici: Stavljene im LISICE na ruke, zbog ovoga im preti zatvor
profimedia-0363980479.jpg