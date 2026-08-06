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Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), Specijalno policijsko odeljenje uhapsilo je maloletnog M.M. zbog sumnje da je počinio krivično delo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih dela.

Kako je saopšteno iz SDT-a, tokom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi maloletnik u Nikšiću, pronađeni su predmeti i tragovi koji, kako navode, ukazuju na osnov sumnje da je izvršio navedeno krivično delo.

"Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje lišilo je slobode maloletnog M.M., nakon što je pretresom stana i drugih prostorija u Nikšiću, koje koristi maloletnik, pronašlo predmete i tragove koji ukazuju na osnov sumnje da je maloletnik izvršio krivično delo vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih dela", navodi se u saopštenju.

Iz SDT-a su najavili da će, nakon sprovođenja i saslušanja maloletnika, obavestiti javnost o daljem toku postupka.