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Službenici Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje podneli su krivične prijave protiv dvojice operativno interesantnih lica, N.J. (35) i R.F. (31), zbog sumnje da su izvršili krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga, nakon što su u odvojenim policijskim kontrolama kod njih pronađeni kokain i marihuana, a testiranjem drugih lica utvrđeno prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu.

Policajci su u mestu Ribarevine kontrolisali N.J. (35), operativno interesantno lice iz Bijelog Polja, kao i vozilo kojim je upravljao, i tom prilikom kod njega pronašli kokain.

"Daljim preduzetim aktivnostima policijski službenici su došli do sumnje da je N.J. omogućio uživanje navedene opojne droge drugom operativno interesantnom licu S.V. (41) iz Bijelog Polja, kod kojeg je testiranjem na prisustvo psihoaktivnih supstanci utvrđeno prisustvo kokaina u organizmu", saopšteno je iz policije.

U odvojenim aktivnostima službenici Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje izvršili su kontrolu operativno interesantnog lica R.F. (31) iz Bijelog Polja i lica G.N.

Iz policije kažu da je tom prilikom kod R.F. pronađeno pakovanje sa sadržajem marihuane.

"Izvršenim testiranjem na prisustvo psihoaktivnih supstanci utvrđeno je da je R.F. pozitivan na benzodiazepine, dok je kod G.N. utvrđeno prisustvo marihuane u organizmu", kazali su iz policije.