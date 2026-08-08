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Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su po nalogu državnog tužioca, lišili slobode Nikšićanku osumnjičenu za podmetanje požara na jednom ugostiteljskom objektu u tom gradu.

- Dežurna služba Odeljenja bezbednosti Nikšić je obaveštena od strane građana da je došlo do požara na ulaznim vratima jednog ugostiteljskog objekta - paba u Nikšiću. Na lice mesta je odmah upućena policijska patrola koja je zatekla žensko lice N.A. (34) iz Nikšića, koje je dovedeno u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Nikšić radi prikupljanja obaveštenja na okolnosti podmetanja požara na ugostiteljskom objektu - saopšteno je iz UP.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je naložio da se na licu mesta izvrši uviđaj i preduzmu dalje aktivnosti na rasvetljavanju događaja. Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić su, po nalogu tužioca, izvršili uviđaj na licu mesta, kojom prilikom je konstatovano da je dejstvom vatre došlo do oštećenja drvenih ulaznih vrata ugostiteljskog objekta, dok u unutrašnjosti objekta nisu zatečena oštećenja nastala dejstvom vatre i dima.

Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, nakon preduzetih svih aktivnosti i prikupljenih obaveštenja, N.A. je lišena slobode zbog sumnje da je počinila krivično delo izazivanje opšte opasnosti. N.A. je, kako se osnovano sumnja, jutros podmetnula požar na ugostiteljskom objektu koristeći benzin kao ubrzivač plamena, sa namerom da uništi navedeni objekat. Osumnjičena će u zakonskom roku biti privedena postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.