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Ulcinjska policija uhapsila je N.D. (33) i S.B. (25) zbog sumnje da su se bavili zelenaštvom i ugrožavali sigurnost H.A. iz Ulcinja, od kojeg su, kako se sumnja, na ime nesrazmerno visokih kamata pribavili ukupno oko 400.000 evra. Protiv G.D. (43), koji je već u pritvoru, podneta je krivična prijava zbog sumnje da je od istog oštećenog na ime kamata pribavio još oko 60.000 evra, saopšteno je iz Uprave policije.

Na taj način je, kako se sumnja, pribavio protivpravnu imovinsku korist od oko 300.000 evra.

S.B. se tereti za zelenaštvo i ugrožavanje sigurnosti. Prema sumnjama policije, ugovaranjem nesrazmernih kamata od H.A. je pribavio oko 100.000 evra.

„Oštećenom H.A. uputio je i pretnje po život i telo ukoliko mu ne vrati zahtevani novčani iznos“, naveli su iz policije.

Protiv G.D. je, po nalogu državnog tužioca, podneta krivična prijava zbog sumnje da je zelenaštvom na štetu H.A. pribavio oko 60.000 evra.

G.D. se već nalazi u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, gde mu je ranije određen pritvor zbog sumnje da je počinio krivična dela zelenaštvo, ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Policija je u okviru akcije pretresla objekte koje koriste N.D. i S.B. i privremeno oduzela više vozila i druge predmete radi daljih provera i veštačenja.

Kod N.D. su, prema saopštenju, pronađeni i privremeno oduzeti automobili „Peugeot“ i „Ford“, kao i motocikl „Piaggio Beverly“.