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U koordinisanoj akciji Direkcije za tržišnu inspekciju, Uprave policije i Uprave carina, u Starom gradu u Kotoru, oduzeta je roba u vrednosti od 10.682,60 evra i izdato 10 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 10.000 evra.

"Direkcija za tržišnu inspekciju je 6. avgusta 2026. godine, u okviru aktivnosti Koordinacionog tela za usklađivanje i praćenje inspekcijskog nadzora, u saradnji sa službenicima Uprave policije i Uprave carina, učestvovala u koordinisanoj akciji u Starom gradu u Kotoru usmerenoj na suzbijanje prometa robe bez odobrenja nosioca žiga i zaštitu prava intelektualne svojine", saopšteno je iz Ministarstva ekonomskog razvoja.

Kako su kazali, akcija predstavlja nastavak aktivnosti koje je Koordinaciono telo sprovelo u maju ove godine zajedno sa Direkcijom za tržišnu inspekciju i Odeljenjem za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina Crne Gore, kada je u prodajnim objektima otkrivena i oduzeta veća količina krijumčarene robe.

"U delu nadležnosti Direkcije za tržišnu inspekciju, a u skladu sa Zakonom o žigu, utvrđeno je pet nepravilnosti. Zbog utvrđenih povreda izdato je 10 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 10.000,00 evra, dok je u inspekcijskom postupku oduzeta roba u vrednosti od 10.682,60 evra koja je stavljena u promet bez odobrenja nosioca žiga", navode iz MER-a.