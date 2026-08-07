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Kotorska policija uhapsila je državljanina Bugarske I.I.R. (52), nakon što je u koordinisanoj akciji u Starom gradu pronađeno i oduzeto 4.923 komada robe sa oznakama poznatih svetskih brendova, procenjene vrednosti 1.969.200 evra. Osumnjičeni se tereti za krijumčarenje, a protiv njega su podnete i prekršajne prijave zbog utvrđenih nepravilnosti.

"Službenici Odseka bezbednosti Kotor su po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, a nakon koordinisanih aktivnosti sprovedenih sa nadležnim inspekcijskim službama i Upravom carina, lišili slobode državljanina Republike Bugarske I.I.R. (52), sa privremenim boravkom u Kotoru, u čijem je objektu pronađena krijumčarena roba procenjene vrednosti od blizu dva miliona evra", piše u saopštenju.

Policijski službenici Odseka bezbednosti Kotor postupili su po operativnim saznanjima da se na više lokacija u Starom gradu nalaze veće količine robe za koju se, kako navode, sumnja da je falsifikovana i da nosi oznake poznatih svetskih brendova, a koja se, prema njihovim tvrdnjama, prodaje bez odobrenja nosilaca prava na žig.

"Preduzimajući dalje aktivnosti u cilju suzbijanja sive ekonomije, krijumčarenja i nelegalnog prometa robe, a postupajući po prethodno prikupljenim operativnim saznanjima, policijski službenici Odseka bezbednosti Kotor su u zajedničkoj akciji sa službenicima Sektora granične policije, Koordinacionog tela za usklađivanje i praćenje inspekcijskog nadzora i Odeljenja za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina, 6. avgusta 2026. godine izvršili kontrolu više poslovnih objekata u Starom gradu Kotor", ističe se.

Tom prilikom je, po naredbi nadležnog suda, izvršen pretres jednog objekta koji je, prema njihovim tvrdnjama, korišćen kao magacinski prostor za skladištenje robe za koju se sumnja da je prokrijumčarena.

"Nakon sprovedenih aktivnosti, po nalogu postupajućeg državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, I.I.R. je u petak lišen slobode zbog sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje. Istovremeno, zbog utvrđenih nepravilnosti, protiv njega su podnete i prekršajne prijave zbog prekršaja iz Zakona o unutrašnjoj trgovini, Zakona o žigu i Zakona o zaštiti potrošača", ocenili su u saopštenju.